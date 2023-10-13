الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-10-2023

الدولار
الدولار

 استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، مع حفاظ البنك المركزي على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات  رغم اتجاهه لرفع سعر الفائدة اكثر من مرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-10-2023.

 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في بنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي (QNBالأهلي): 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • بنك HSBC: 30.85جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • بنك Standard Chartered: 30.85جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • بنك Citibank: 30.85جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول مصر:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

بالطن والكيلو.. سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس في السوق المحلي

سعر العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو32.7443 جنيه32.8506 جنيه
جنيه إسترلينى37.9442 جنيه38.0668 جنيه
فرنك سويسرى34.2416 جنيه34.3647 جنيه
100 ين يابانى20.6698 جنيه20.7405 جنيه
ريال سعودى8.2222 جنيه8.2485 جنيه
دينار كويتى99.7620 جنيه100.1086 جنيه
درهم اماراتى8.3963 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.2245 جنيه4.2390 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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