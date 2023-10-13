عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-10-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، مع حفاظ البنك المركزي على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات رغم اتجاهه لرفع سعر الفائدة اكثر من مرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-10-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNBالأهلي): 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 30.85جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك Standard Chartered: 30.85جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك Citibank: 30.85جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه يورو 32.7443 جنيه 32.8506 جنيه جنيه إسترلينى 37.9442 جنيه 38.0668 جنيه فرنك سويسرى 34.2416 جنيه 34.3647 جنيه 100 ين يابانى 20.6698 جنيه 20.7405 جنيه ريال سعودى 8.2222 جنيه 8.2485 جنيه دينار كويتى 99.7620 جنيه 100.1086 جنيه درهم اماراتى 8.3963 جنيه 8.4235 جنيه اليوان الصينى 4.2245 جنيه 4.2390 جنيه