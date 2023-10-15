سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 07:11 ص 10/15/2023 7:11:28 AM

يشهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية



ينشر موقع الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



سجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك المركزي المصري

8.2222 جنيه للشراء

8.2485 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك الحال بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس



ويستقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

كذلك سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية



دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

32.7443 جنيه للشراء

32.8506 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.9442 جنيه للشراء

38.0668 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.2416 جنيه للشراء

34.3647 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.6698 جنيه للشراء

20.7405 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.7620 جنيه للشراء

100.1086 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2245 جنيه للشراء

4.2390 جنيه للبيع