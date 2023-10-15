الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يشهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري.


سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية


ينشر موقع الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري


سجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك المركزي المصري

8.2222 جنيه للشراء 
8.2485 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع

 

اقرأ ايضا

خطوة بخطوة.. تقديم الهجرة العشوائية إلى امريكا 2024 بالتفصيل

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر
كذلك الحال بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي  في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس


ويستقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي   في بنك القاهرة

كذلك سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
 8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib


سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

الأجهزة الرقابية تُشكّل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

عاجل.. أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر اليوم السبت 14-10-2023

اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية 


دولار أمريكى 
30.8414  جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

يورو
32.7443 جنيه للشراء 
32.8506 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
37.9442 جنيه للشراء 
38.0668 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
34.2416 جنيه للشراء 
34.3647 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
20.6698 جنيه للشراء 
20.7405 جنيه للبيع
دينار كويتى 
99.7620  جنيه للشراء 
100.1086 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.2245 جنيه للشراء 
4.2390 جنيه للبيع

txt

السكر بـ27 والأرز بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض

txt

مدبولى: نراقب تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع على مستوى الجمهورية

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودى اليوم الاحد الريال السعودي اليوم الأحد البنوك المصرية البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. أول تعليق من وزارة الدفاع السورى على استهداف إسرائيل مطار حلب

انخفاض كبير فى سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

كمية ضخمة.. "الجمارك" تكشف حجم الذهب المتدفق لمصر بعد مبادرة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"