سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية
يشهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأحد استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية
ينشر موقع الدستور في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك المركزي المصري
8.2222 جنيه للشراء
8.2485 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
واستقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
سعر الريال السعودي في بنك مصر
كذلك الحال بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
ويستقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
كذلك سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
32.7443 جنيه للشراء
32.8506 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.9442 جنيه للشراء
38.0668 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.2416 جنيه للشراء
34.3647 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.6698 جنيه للشراء
20.7405 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.7620 جنيه للشراء
100.1086 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2245 جنيه للشراء
4.2390 جنيه للبيع