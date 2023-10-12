سعر الريال السعودى اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 12-10-2023 في كافة البنوك العاملة في مصر، وترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية المتعاملة في مصر وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

يرصد موقع الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

سجل الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 8.2222 جنيه للشراء 8.2485 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس

سجل الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس

سجل الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الخميس

سجل الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الخميس

سجل الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم الخميس

سجل الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الخميس

سجل الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

دولار أمريكى شراء 30.8414 جنيه بيع 30.9386 جنيه

يورو شراء 32.6179 جنيه بيع 32.7330 جنيه

جنيه إسترلينى شراء 37.7499 جنيه بيع 37.8719 جنيه

فرنك سويسرى شراء 33.9925 جنيه بيع 34.1146 جنيه

100 ين يابانى شراء 20.6920 جنيه بيع 20.7586 جنيه

دينار كويتى شراء 99.7104 جنيه بيع 100.0568 جنيه

درهم إماراتى شراء 8.3954 جنيه بيع 8.4242 جنيه

اليوان الصينى شراء 4.2250 جنيه بيع 4.2392 جنيه