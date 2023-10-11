الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغرفة التجارية بالجيزة: نتواصل مع المحافظ لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

السلع الأساسية
السلع الأساسية

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه تم عقد اجتماع مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتعاون بين اتحادي الغرف التجارية والصناعات.

وأكد “الشاهد” أن المحافظ وجه خلال اللقاء بتولي الغرفة التجارية بالجيزة تنظيم اجتماع آخر يضم مسئولي المصانع المنتجة للسلع الغذائية الخاضعة للمبادرة والمستوردين وأصحاب سلاسل التجزئة، لمناقشة أفضل العروض السعرية التي سيتم تقديمها ضمن المبادرة على ألا تقل عن ما جاء في الاتفاق مع مجلس الوزراء بنسبة تتراوح ما بين 15-25٪، بما يحقق الهدف وهو تخفيف العبء على المواطن.

ونوه إلى أن قائمة السلع تشمل الفول، العدس، الألبان، الجبن الأبيض، المكرونة، السكر، زيت الطعام، الأرز، بالإضافة إلى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وأضاف “الشاهد” أنه تم الاتفاق على تنازل سلاسل التجزئة عن أرباحها وأن يكون سعر بيع المستهلك هو نفس سعر التوريد المتعاقد عليه مع المصانع المنتجة.

 

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وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه سيجري تشكيل مجموعة عمل داخل الغرفة لمتابعة تنفيذ ما سيتم التوصل إليه خلال الاجتماعات مع المحافظ، والتأكد من التزام كافة الأطراف بالتطبيق على أرض الواقع، كما ستعمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة على إجراء متابعة دورية لضمان توافر المنتجات بالأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تتعلق بحدوث نقص في المعروض في المنافذ التجارية بأنحاء المحافظة والتحقق من استقرار الأسعار.

وشدد على أن مجتمع التجار لم يتأخر يومًا في تحمل مسئولياته والتزاماته بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة دون مغالاة، بل والتنازل عن جزء من أرباحه لإيمانه العميق بدوره المجتمعي وأن الغرفة بجميع أعضائها ستكون للحكومة في تنفيذ تلك المبادرة وضمان نجاحها بما يحقق الاستقرار في الأسواق.

ورحب “الشاهد” بقرار مجلس الوزراء تعليق الرسوم والجمارك عن بعض خامات الإنتاج، وتيسير عمليات الإفراج الجمركي في الموانئ، وتعهد البنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، موضحا أن كل ما سبق سيسهم في تحقيق وفرة في المعروض بما يسمح لآليات السوق العمل بشكل تلقائي على خفض الأسعار.

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