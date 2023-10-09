رئيس "غرفة القاهرة التجارية": نتعاون مع الحكومة لزيادة السلع المعروضة بالأسواق

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستمرة لموقف توافر السلع ومستلزمات الانتاج بالسوق، سيكون له مردود ايجابي علي استقرار الأسعار في الأسواق.

وأكد “العشري” في تصريحات له، علي أهمية اجتماعات رئيس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بتوافر السلع ومستلزمات الانتاج في حضور الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمسئولين المعنيين.

وتابع: "زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع يؤدي إلى ضبط السوق، باعتبار أن اليات العرض والطلب هي التي تحكم السوق ولذلك نسعي كغرف تجارية بالتعاون مع الحكومة لزيادة معروض السلع بالسوق.

قرارات حكومية لضبط أسعار السلع

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا حكوميًا لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها.

حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.