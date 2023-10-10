"الغرف التجارية": 55 مليار جنيه حجم الإفراجات الجمركية منذ أول العام

كشف الدكتور متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية والخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل مبادرة الحكومة والغرف التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم، فمنذ يناير إلى سبتمبر 2023 وصل إجمالى البضائع التى خرجت من الجمارك “الإفراجات الجمركية” 55 مليار دولار.

وأضاف أن هذه الأموال تخص مستلزمات مصانع، مواد خام، والنصف الآخر للطعام والشراب والدواء والتصنيع، كما أن مبادرة خفض الأسعار هى خير دليل على اهتمام الحكومة بالمواطن وحرصها على خفض السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد عدم التخزين للسلع بشكل كبير نظرًا لتوافرها دائمًا بشكل كبير في الأسواق وتوافر مخزون منها، وهذه المبادرة تعمل على التناغم بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص، فهناك سياسة حكومية تضع المواطن في أولوياتها.

وأشار إلى أن الحكومة تتكاتف مع الغرف التجارية والاتحاد العام لتقليل الأسعار على ميزانية المواطن، حتى لا يكون هناك نقص في المستلزمات الأساسية الأيام المقبلة، مضيفًا أنه كلما زادت المنافسة بين المصانع تنخفض أسعار السلع ويخلق نوعًا من التنافسية، كما يساعد على وفرة السلع في الأسواق.