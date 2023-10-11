أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 11-10-2023 للمستهلكين بالمحافظات

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 11-10-2023.. يتضمن سوق الدواجن الرئيسي أسعار مختلف أنواع الدواجن، بما في ذلك الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الحمراء، بالإضافة إلى سعر البيض.وهو ما نرصده في التقرير التالي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 11-10-2023

تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 11-10-2023 والطيور المختلفة في الأسواق المصرية وهى كما يلي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 71 و72 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 97 و98 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 110 و111 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 68 و69 جنيهًا.

تصل أسعار البانيه في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 160 لـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11 و12 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.

أسعار البط في الأسواق للمستهلكين



سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 99 و100 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

أسعار الدواجن والسمان

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

أسعار البيض للمستهلكين

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 و130 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 123 و128 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 136 و139 جنيهًا.

وأدى ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية إلى نقص في العرض من الدواجن والبيض وزيادة كبيرة في أسعارها.

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