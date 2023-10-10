الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى ‏اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع زيادة إقبال المواطنين المسافرين للملكة العربية السعودية يحرص الكثير على معرفة سعر الريال السعودي ‏اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الریال السعودي، الیوم بالبنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، طبق بيانات أسعار العملات اليوم بالمواقع الرسمية للبنوك، إذ وصل سعر الشراء من مبلغ 7.95 جنيه و8.24 جنيه، والبيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، حسب الأعلى والأقل في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي ‏اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

 

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الریال السعودى بالبنوك المصرية الیوم الثلاثاء 10-10-2023:

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء

سعر الریال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك المركزي المصري بالنسبة للشراء 8.22 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الریال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك الأھلي المصري

وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك الأهلي المصري، جاء بـ8.20 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه.

 

سعر الریال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك مصر، بـ8.20 جنيه بالنسبة للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الریال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك البركة

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك البركة للشراء بـ8.04، و8.25 للبيع.

 

سعر الریال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك الإسكندریة

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في بنك الإسكندرية جاء بـ8.21 جنيه لشراء و8.25 جنيه للبيع.

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‏سعر الریال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB

يأتي سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB بـ8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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