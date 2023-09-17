سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 07:15 ص 9/17/2023 7:15:17 AM

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية امام الجنيه المصري وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

في التقرير التالي ينشر موقع الدستور سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.2224 جنيه للشراء

8.2485 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

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8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري

دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.0969 جنيه للشراء

33.2126 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4511 جنيه للشراء

38.5835 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5146 جنيه للشراء

34.6379 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9299 جنيه للشراء

20.9967 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.8811 جنيه للشراء

100.2254 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3957 جنيه للشراء

8.4242 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2372 جنيه للشراء

4.2516 جنيه للبيع