الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك   أسعار العملات الأجنبية امام الجنيه المصري وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

 

في التقرير التالي ينشر موقع الدستور سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

8.2224 جنيه للشراء 

8.2485 جنيه للبيع 

 

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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19  جنيه للشراء 

8.22  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء

8.25  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في بنك القاهرة

 8.19 جنيه للشراء

  8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

 

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 16-9-2023 فى مصر

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري 

 

دولار أمريكى

    30.8423 جنيه للشراء 

    30.9386 جنيه للبيع 

يورو

    33.0969 جنيه للشراء 

    33.2126 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى

    38.4511 جنيه للشراء 

    38.5835 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى  

34.5146 جنيه للشراء 

    34.6379 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 

20.9299  جنيه للشراء 

20.9967 جنيه للبيع 

 

دينار كويتى

    99.8811   جنيه للشراء 

100.2254 جنيه للبيع 

 

درهم إماراتى

    8.3957 جنيه للشراء 

    8.4242 جنيه للبيع 

 

اليوان الصينى

    4.2372   جنيه للشراء 

4.2516 جنيه للبيع

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