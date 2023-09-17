سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية
يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية امام الجنيه المصري وفق معاملات الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية
في التقرير التالي ينشر موقع الدستور سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.2224 جنيه للشراء
8.2485 جنيه للبيع
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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.0969 جنيه للشراء
33.2126 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4511 جنيه للشراء
38.5835 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5146 جنيه للشراء
34.6379 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9299 جنيه للشراء
20.9967 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.8811 جنيه للشراء
100.2254 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3957 جنيه للشراء
8.4242 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2372 جنيه للشراء
4.2516 جنيه للبيع