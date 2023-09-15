قبل بداية العام الدراسي.. تعرف على أسعار الأدوات المدرسية بالأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وفيه يستعد الأهالي وأولياء الأمور لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، من خلال شراء احتياجات الطلاب من الكشاكيل والكراسات والكتب الخارجية والمستلزمات المدرسية.

بداية العام الدراسي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

أسعار الأدوات المدرسية

وبمجرد اقتراب العام الدراسي الجديد يبدأ أولياء الأمور في البحث عن أسعار المستلزمات الدراسية والتي قد شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، وفي السطور التالية نرصد لكم أسعار الأدوات المدرسية وحجم الإقبال عليها بالأسواق والمكتبات.

وصل سعر دستة كشاكيل مسطر عربي 60 ورقة مقاس 22.5×16 سم 10 قطع بـ 220 جنيها، سعر دستة كراريس 28 ورقة عربي 20 قطع بـ 120 جنيها، سعر دستة كراريس 28 ورقة 15 قطعة بـ 135 جنيها، سعر 24 قلم بـ 86 جنيها، سعر 10 أقلام بـ 30 جنيها، سعر 12 أستيكة بـ 40 جنيها، وتراوح سعر اللانش بوكس ما بين 15 لـ 300 جنيها، يبدأ سعر الزمزمية من 70 وصولا لـ 250 جنيها.

أصحاب المكتبات

يقول رضا محمد، صاحب إحدى المكتبات بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، إن الإقبال ضعيف على شراء المستلزمات المدرسية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادتها ما يقرب من 50% مقارنة بأسعار الأعوام الماضية، علاوة على ارتفاع أسعار الكتب الخارجية ما جعل هناك تخوف لدى أولياء الأمور من أسعار الأدوات المدرسية بشكل عام.

ومن جانبه أوضح رفعت فوزي، صاحب إحدى المكتبات بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، أن الأسعار ارتفعت مقارنة بأسعار العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار الورق والحبر والطباعة، وبالتالي ارتفع السعر في سوق الجملة ما نتج عنه رفع سعرها في المكتبات وعلى أولياء الأمور.

وأضاف محمد عبد العزيز، مسئول عن إحدى المكتبات بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، أن الإقبال في الوقت الحالي لازال ضعيفا ومن المتوقع أن يزداد توافد الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع بداية العام الدراسي.