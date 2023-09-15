الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أماكن معرض "أهلا مدارس 2023" وأسعار الأدوات المدرسية

أهلا مدارس
أهلا مدارس

يبحث أولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل، عن أسعار الأدوات المدرسية بالتزامن مع افتتاح معرض “أهلا مدارس”، فى العديد من المحافظات وذلك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتعد الأدوات المدرسية، من الموضوعات الهامة التى تشغل أولياء الأمور خلال الفترة الحالية، مع تزايد الأسعار فى الأسواق ويوفر معرض أهلا مدارس 2023 تخفيضات على كافة المنتجات.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023

  • تبدأ أسعار الكراسات من أول  جنيه وربع، وسعر الدستة بنحو 23 جنيه بدلًا من 28 جنيه.
  • سعر الكشكول 45 ورقة 4 جنيهات، والكشكول السلك من 10 جنيهات حتى 20 جنيها، يختلف السعر حسب عدد الورق.
  • تتراوح سعر علبة الألوان التي تحتوي على 6 ألون ما بين 5 و7 جنيهات.
  • سعر المساطر يبدا من 1 جنيه إلى 7.5 جنيه يختلف السعر وفق النوع.
  • تبدأ سعر الأستيكة من جنيه حتى 3 جنيهات حسب حجمها.
  • سعر البرايات فتبدأ من 1 جنيه حتى 3 جنيهات.
  • يبدأ سعر الدباسات من 15 جنيها حتى 35 جنيها وفق النوع والحجم.
  • أما سعر الأدوات الهندسة من أول 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.
  • سعر الجلادات يبدأ من جنيه حتى 3 جنيهات وفق النوع.

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أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظات مصر

معرض أهلا مدارس في القاهرة الكبرى

- المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وينتشر عدد من الفروع في الميادين الرئيسية بالمحافظة.

معرض أهلا مدارس في محافظة الجيزة

مناطق فيصل، البدرشين، إمبابة، العمرانية.

حدائق أكتوبر، اعتمدت محافظة القاهرة أيضًأ 5 أماكن لمعرض أهلا مدارس هذا العام.

معرض أهلا مدارس في محافظة القليوبية

مدينة شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة.

افتتاح معارض أخرى في بنها ومدينة شبرا في القليوبية.

معرض أهلا مدارس في البحر الأحمر

تنظيم 6 معارض تم افتتاح ثلاثة منها حتى الآن في مدن رأس غارب والقصير والغردقة.

سيتم تسيير سيارات ومكتبات متنقلة عددها 7 سيارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، في جميع أنحاء البحر الأحمر، وفقا لما أعلنته المحافظة.

معرض أهلا مدارس في كفر الشيخ

تم افتتاح معرض أهلا مدارس، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بنسبة تخفيضات تتراوح من 25 إلى 30 على ىجميع المنتجات.

معرض أهلا مدارس أسيوط

منطقة الأزهر وميزان المجذوب.

ميدان المنفذ وسط المدينة.

إضافة إلى 10 معارض آخرين بواقع معرض بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة.

التموين تطرح حلاوة المولد بمعرض "أهلا مدارس".. ومواطنين :"جودة عالية بسعر مخفض"

محافظة القاهرة تشارك بمعرض لشباب الخريجين فى "أهلا مدارس"

معرض أهلا مدارس في محافظة المنيا

كورنيش النيل بجوار معهد الأورام بالمنيا، وسيفتتح المعرض رسميًا يوم 15 سبتمبر الجاري، بتخفيضات بنسبة 30%.

معرض أهلا مدارس في الغربية

منطقة حي ثان طنطا، وسيوفر المعرض كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة.

معرض أهلا مدارس في محافظة قنا

منطقة أرض معارض بنزيوان القديمة بالمحافظة.

معرض أهلا مدارس في محافظة الدقهلية

تم افتتاح معرض أهلا مدارس بالمنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حى شرق.

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