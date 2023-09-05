سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية
يستمر موقع “الدستور” في عرض خدماته الاقتصادية للمهتمين بها ومن عرض سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية
ننشر خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية مع التأكيد على استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
8.2220 جنيه للشراء
8.2481 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 وفق سعر الصرف في المركزي المصري
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.3282 جنيه للشراء
33.4353 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.9661 جنيه للشراء
39.1002 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.8934 جنيه للشراء
35.0182 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.0686 جنيه للشراء
21.1416 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.0269 جنيه للشراء
100.3717 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4232 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2417 جنيه للشراء
4.2556 جنيه للبيع