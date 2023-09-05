سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

يستمر موقع “الدستور” في عرض خدماته الاقتصادية للمهتمين بها ومن عرض سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية



ننشر خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية مع التأكيد على استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.





سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

8.2220 جنيه للشراء

8.2481 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

اقرأ ايضا



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 وفق سعر الصرف في المركزي المصري

دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.3282 جنيه للشراء

33.4353 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.9661 جنيه للشراء

39.1002 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.8934 جنيه للشراء

35.0182 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.0686 جنيه للشراء

21.1416 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.0269 جنيه للشراء

100.3717 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4232 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2417 جنيه للشراء

4.2556 جنيه للبيع

