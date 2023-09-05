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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يستمر موقع “الدستور” في عرض خدماته الاقتصادية للمهتمين بها ومن عرض سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية
 

ننشر خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية مع التأكيد على استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري  

8.2220 جنيه للشراء 
8.2481 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

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 سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء  في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 وفق سعر الصرف في المركزي المصري  

دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

يورو
33.3282 جنيه للشراء 
33.4353 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
38.9661 جنيه للشراء 
39.1002 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.8934 جنيه للشراء 
35.0182 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.0686 جنيه للشراء 
21.1416 جنيه للبيع 

دينار كويتى 
100.0269 جنيه للشراء 
100.3717 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3966 جنيه للشراء 
8.4232 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.2417 جنيه للشراء 
4.2556 جنيه للبيع 
 

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