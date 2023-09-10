سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 07:15 ص 9/10/2023 7:15:47 AM

يقدم موقع الدستور خدمة عرض أسعار العملات الأجنبية المتداولة ومنها سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.

ريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.2226 جنيه للشراء

8.2487 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري

دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.0228 جنيه للشراء

33.1383 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4387 جنيه للشراء

38.5711 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5533 جنيه للشراء

34.6767 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9228 جنيه للشراء

20.9910 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.9685 جنيه للشراء

100.3131 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4232 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2083 جنيه للشراء

4.2224 جنيه للبيع