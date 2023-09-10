سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية
يقدم موقع الدستور خدمة عرض أسعار العملات الأجنبية المتداولة ومنها سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية
نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
ريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.2226 جنيه للشراء
8.2487 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.0228 جنيه للشراء
33.1383 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4387 جنيه للشراء
38.5711 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5533 جنيه للشراء
34.6767 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9228 جنيه للشراء
20.9910 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.9685 جنيه للشراء
100.3131 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4232 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2083 جنيه للشراء
4.2224 جنيه للبيع