الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرضأسعار  العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي والذي يكثر البحث عنه لإجراء معاملات التحويل بين العاملين في المملكة العربية السعودية ومصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

 

في هذا التقرير نرصد  سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والاجنبية وفق سعر الصرف المتداول في البنك المركزي المصري. 

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 

 

8.2224 جنيه للشراء 

  8.2485 جنيه للبيع 

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء 

8.22  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء

8.25  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

 8.19 جنيه للشراء

 8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري 

 

دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء 

30.9386 جنيه للبيع 

 

يورو

    33.5286 جنيه للشراء 

    33.6364 جنيه للبيع 

 

جنيه إسترلينى  

39.0741 جنيه للشراء 

    39.2085 جنيه للبيع 

 

فرنك سويسرى 

34.9884 جنيه للشراء 

35.1016 جنيه للبيع 

 

100 ين يابانى

    21.1393 جنيه للشراء 

21.2068 جنيه للبيع 

 

دينار كويتى 

100.0366    جنيه للشراء 

100.3815 جنيه للبيع 

 

درهم إماراتي

  8.3961 جنيه للشراء 

   8.4246 جنيه للبيع 

 

اليوان الصينى

  4.2316 جنيه للشراء 

4.2460 جنيه للبيع

 

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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

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شراكة بين البنك الآسيوى للاستثمار و"الفرنسية للتنمية" من أجل التنمية المستدامة

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