سعر الريال السعودى اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرضأسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي والذي يكثر البحث عنه لإجراء معاملات التحويل بين العاملين في المملكة العربية السعودية ومصر.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نرصد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والاجنبية وفق سعر الصرف المتداول في البنك المركزي المصري.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

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8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري

دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.5286 جنيه للشراء

33.6364 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.0741 جنيه للشراء

39.2085 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.9884 جنيه للشراء

35.1016 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.1393 جنيه للشراء

21.2068 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.0366 جنيه للشراء

100.3815 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3961 جنيه للشراء

8.4246 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2316 جنيه للشراء

4.2460 جنيه للبيع