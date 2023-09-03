سعر الريال السعودى اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية
يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرضأسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي والذي يكثر البحث عنه لإجراء معاملات التحويل بين العاملين في المملكة العربية السعودية ومصر.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية
في هذا التقرير نرصد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والاجنبية وفق سعر الصرف المتداول في البنك المركزي المصري.
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سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2224 جنيه للشراء
8.2485 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.5286 جنيه للشراء
33.6364 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.0741 جنيه للشراء
39.2085 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.9884 جنيه للشراء
35.1016 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.1393 جنيه للشراء
21.2068 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.0366 جنيه للشراء
100.3815 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3961 جنيه للشراء
8.4246 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2316 جنيه للشراء
4.2460 جنيه للبيع