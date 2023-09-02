سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-9-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-9-2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي، والذي يشهد استقرارا في أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك المصرية.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-9-2023 في البنوك المصرية

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-9-2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل.

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك مصر إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول بنك الإسكندرية الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سُعرت العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصلت قيمة الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.23 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار إلى نحو 30.70 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري



سجل اليورو الأوروبي نحو 33.52 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 39.07 جنيه للشراء و39.20 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 100.03 جنيه للشراء و100.38 جنيه للبيع.

يتداول الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.