الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ270 جنيهًا.. أسعار اللحوم البلدية فى الأسواق

اللحوم البلدية
اللحوم البلدية

شهدت أسعار اللحوم ، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق ولدى الجزارين، حيث سجل لحم الكندوز بين 270 و280 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 290 و300 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم الجملي بين 180 و220 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 250 و300 جنيه فى الكيلو، وبلغ سعر كيلو الكبدة بين 300 و340 جنيهًا للكيلو.

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أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وبلغت أسعار اللحوم المجمدة كالتالي، سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى ما بين 130 و190 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 110 و130 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي أسعار اللحوم المجمدة سعر كيلو الضأن سعر كيلو اللحم الجملي أسعار اللحم المفروم أسعار اللحوم البتلو سعر كيلو الكبدة سعر كيلو اللحم البرازيلي

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