البتلو بـ290 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحوم البتلو ما بين 290 و400 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم البقري البلدي 309 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 إلى 280 جنيهًا، وتراوح سعر لحم الكندوز، ما بين 280 و350 جنيهًا، بينما سجلت الكندوز الكبير سعر ما بين 220 و300 جنيه للكيلو، في حين سجل كيلو الكندوز الصغير من 220 إلى 350 جنيهًا للكيلو، وسجل الروستو الكندوز 360 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية

وسجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 195 جنيهًا، بينما سجلت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة ما بين 200 و250 جنيهًا.