أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-9-2023 فى مصر
واصلت أسعار الدواجن استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة عند الأسعار التي سجلتها في الأيام الماضية ، وبلغ سعر الدواجن البيضاء 57 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .
بينما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض بينما استقرت باقي الأنواع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-9-2023 .
سعر الفراخ اليوم
- سعر الفراخ البيضاء : 57 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .
- سعر الدواجن الساسو : 97 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .
- سعر الدواجن امهات بيضاء : 59 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .
- سعر الفراخ البلدي : 112 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية ، وترتفع أسعار الدواجن من البورصة إلى محلات تداولها مع المستهلكين كما يختلف سعرها من منطقة لاخرى حسب السعر الذي يحدده التاجر ولكن يصل متوسط سعر الدواجن إلى 65 جنيه للمستهلك .
أسعار الكتاكيت اليوم
- كتكوت ابيض 19 جنيه
- كتكوت ساسو 15جنيه
- كتكوت الابيض شركات كب او روص 17 جنيه
- فرز ديوك روص 17.5 جنيه
- كتكوت الساسو : 15 جنيه . شيفر أحمر 16 جنيه
- كتكوت بلدي : 10.5 جنيه
- الفيومي برابر : 11.5 جنيه
- روزي علي وشه : 15 جنيه .
- روزي ديوك 18 جنيه .
- جميزه : 16 جنيه
- بط فرنساوي : 19 جنيه
- بط مسكوفي : 38 جنيه
- بط مجنس : 33 جنيه
- بط بيور : 28 جنيه
- بط ألماني : 28 جنيه
- رومي اسود : 38 جنيه
- رومي أبيض مستورد تهجين نعام : 170 جنيه .
- سمان أبيض او اسود 5.8 جنيه .
سعر كرتونة البيض
ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة ، وسجل زيادة قدرها جنيه واحد ، وجاء سعرها في المزارع كالتالي:
كرتونة بيض أبيض: 113 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .
كرتونة بيض أحمر : 115 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.
كرتونة بيض بلدي : 122 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .