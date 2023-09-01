أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-9-2023 فى مصر

واصلت أسعار الدواجن استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة عند الأسعار التي سجلتها في الأيام الماضية ، وبلغ سعر الدواجن البيضاء 57 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .

بينما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض بينما استقرت باقي الأنواع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-9-2023 .

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء : 57 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .

سعر الدواجن الساسو : 97 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .

سعر الدواجن امهات بيضاء : 59 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .

سعر الفراخ البلدي : 112 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية ، وترتفع أسعار الدواجن من البورصة إلى محلات تداولها مع المستهلكين كما يختلف سعرها من منطقة لاخرى حسب السعر الذي يحدده التاجر ولكن يصل متوسط سعر الدواجن إلى 65 جنيه للمستهلك .

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض 19 جنيه

كتكوت ساسو 15جنيه

كتكوت الابيض شركات كب او روص 17 جنيه

فرز ديوك روص 17.5 جنيه

كتكوت الساسو : 15 جنيه . شيفر أحمر 16 جنيه

كتكوت بلدي : 10.5 جنيه

الفيومي برابر : 11.5 جنيه

روزي علي وشه : 15 جنيه .

روزي ديوك 18 جنيه .

جميزه : 16 جنيه

بط فرنساوي : 19 جنيه

بط مسكوفي : 38 جنيه

بط مجنس : 33 جنيه

بط بيور : 28 جنيه

بط ألماني : 28 جنيه

رومي اسود : 38 جنيه

رومي أبيض مستورد تهجين نعام : 170 جنيه .

سمان أبيض او اسود 5.8 جنيه .

سعر كرتونة البيض

ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة ، وسجل زيادة قدرها جنيه واحد ، وجاء سعرها في المزارع كالتالي:

كرتونة بيض أبيض: 113 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .

كرتونة بيض أحمر : 115 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

كرتونة بيض بلدي : 122 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .