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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-9-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

واصلت أسعار الدواجن استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة عند الأسعار التي سجلتها في الأيام الماضية ، وبلغ سعر الدواجن البيضاء 57 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .

 

بينما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض بينما استقرت باقي الأنواع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-9-2023 . 

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء :  57 جنيه  في بورصة الدواجن الرئيسية .
  • سعر الدواجن الساسو  : 97 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية .
  • سعر الدواجن امهات بيضاء  :   59 جنيه  في بورصة الدواجن الرئيسية .
  • سعر الفراخ البلدي : 112 جنيه  في بورصة الدواجن الرئيسية ، وترتفع أسعار الدواجن من البورصة إلى محلات تداولها مع المستهلكين كما يختلف سعرها من منطقة لاخرى حسب السعر الذي يحدده التاجر ولكن يصل متوسط سعر الدواجن إلى 65 جنيه للمستهلك .

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أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت ابيض     19 جنيه
  • كتكوت ساسو     15جنيه
  • كتكوت الابيض شركات  كب او روص 17 جنيه
  • فرز ديوك روص   17.5 جنيه
  • كتكوت الساسو :   15 جنيه . شيفر أحمر  16 جنيه
  • كتكوت بلدي  :  10.5 جنيه
  • الفيومي برابر :  11.5 جنيه
  • روزي علي وشه  :   15 جنيه .
  • روزي ديوك  18 جنيه .
  • جميزه :  16 جنيه
  • بط فرنساوي :  19 جنيه
  • بط مسكوفي :  38 جنيه
  • بط مجنس   :   33 جنيه
  • بط بيور     : 28 جنيه
  • بط ألماني   :  28 جنيه
  • رومي اسود :   38 جنيه
  • رومي أبيض مستورد  تهجين نعام :  170 جنيه .
  • سمان أبيض او اسود   5.8 جنيه .

 

سعر كرتونة البيض 

ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة ، وسجل زيادة قدرها جنيه واحد ، وجاء سعرها في المزارع كالتالي: 

كرتونة بيض أبيض: 113 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .

كرتونة بيض أحمر : 115 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

كرتونة بيض بلدي : 122 جنيه، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك . 

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