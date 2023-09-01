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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-9-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 سبتمبر، مع توقف حركة التداول في البنوك مع الإجازة الرسمية التي تستمر يومي الجمعة والسبت. 

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية في كافة البنوك العاملة في مصر، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 1-9-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:  30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر:  30.75 جنيه للشراء،  و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع .
  • المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع
  • بنك سايب :  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • ميد بنك :  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .
  • بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء،  و30.95 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء،  30.95 للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

يذكر أن مصر اتجهت خلال العام الجاري إلى رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، بينما حافظ على سعر الجنيه مقابل باقي العملات. 

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023

أسعار العملات الاجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
سعر اليورو33.5286 جنيه33.6364 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى39.0741 جنيه39.2085 جنيه
سعر الفرنك السويسرى34.9884 جنيه35.1016 جنيه
100 ين يابانى21.1393 جنيه21.2068 جنيه
سعر الريال السعودى8.2224 جنيه8.2485 جنيه
سعر الدينار الكويتى100.0366 جنيه100.3815 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى8.3961 جنيه8.4246 جنيه
سعر اليوان الصينى4.2316 جنيه4.2460 جنيه

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