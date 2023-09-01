سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-9-2023

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 سبتمبر، مع توقف حركة التداول في البنوك مع الإجازة الرسمية التي تستمر يومي الجمعة والسبت.

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية في كافة البنوك العاملة في مصر، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 1-9-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع .

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ميد بنك : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

يذكر أن مصر اتجهت خلال العام الجاري إلى رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، بينما حافظ على سعر الجنيه مقابل باقي العملات.

أسعار العملات الاجنبية

العملة شراء بيع سعر الدولار الأمريكى 30.8423 جنيه 30.9386 جنيه سعر اليورو 33.5286 جنيه 33.6364 جنيه سعر الجنيه الإسترلينى 39.0741 جنيه 39.2085 جنيه سعر الفرنك السويسرى 34.9884 جنيه 35.1016 جنيه 100 ين يابانى 21.1393 جنيه 21.2068 جنيه سعر الريال السعودى 8.2224 جنيه 8.2485 جنيه سعر الدينار الكويتى 100.0366 جنيه 100.3815 جنيه سعر الدرهم الاماراتى 8.3961 جنيه 8.4246 جنيه سعر اليوان الصينى 4.2316 جنيه 4.2460 جنيه