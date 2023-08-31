الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة اشهر، حيث سجل  سعرالدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك QNB: وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع
  • سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع
  • سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

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أسعار العملات الأجنبية 

 

العملةشراءبيع
سعر دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
سعر يورو33.5780 جنيه33.6952 جنيه
سعر جنيه إسترلينى39.0402 جنيه39.1744 جنيه
سعر فرنك سويسرى35.0600 جنيه35.1855 جنيه
سعر 100 ين يابانى21.0671 جنيه21.1372 جنيه
سعر ريال سعودى8.2215 جنيه8.2476 جنيه
سعر دينار كويتى100.0626 جنيه100.4075 جنيه
سعر درهم اماراتى8.3966 جنيه8.4235 جنيه
سعر اليوان الصينى4.2313 جنيه4.2448 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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