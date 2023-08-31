سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة اشهر، حيث سجل سعرالدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك QNB: وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع
- سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع
- سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|سعر يورو
|33.5780 جنيه
|33.6952 جنيه
|سعر جنيه إسترلينى
|39.0402 جنيه
|39.1744 جنيه
|سعر فرنك سويسرى
|35.0600 جنيه
|35.1855 جنيه
|سعر 100 ين يابانى
|21.0671 جنيه
|21.1372 جنيه
|سعر ريال سعودى
|8.2215 جنيه
|8.2476 جنيه
|سعر دينار كويتى
|100.0626 جنيه
|100.4075 جنيه
|سعر درهم اماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4235 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|4.2313 جنيه
|4.2448 جنيه