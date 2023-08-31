سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة اشهر، حيث سجل سعرالدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 31-8-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB: وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

أسعار العملات الأجنبية