سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب التذبذب في أسعار الذهب والارتفاع والانخفاض العشوائي خلال الأيام الماضية، وسط ترقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية ومؤشرات التضخم الأسبوع الجاري.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية منذ مطلع العام الجاري 2023 بالتزامن مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي والمزمع أن يكون في شهر سبتمبر المقبل وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار الأمريكي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سُعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك اليوم

في بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

في بنك الإمارات دبي الوطني وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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