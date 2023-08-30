الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب التذبذب في أسعار الذهب والارتفاع والانخفاض العشوائي خلال الأيام الماضية، وسط ترقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية ومؤشرات التضخم الأسبوع الجاري.


سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في البنوك المصرية منذ مطلع العام الجاري 2023 بالتزامن مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي والمزمع أن يكون في شهر سبتمبر المقبل وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

txt

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

txt

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

 

يتداول مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار الأمريكي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سُعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك اليوم

 

في بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

في بنك الإمارات دبي الوطني وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

txt

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

txt

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

في بنك البركة الإسلامي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

اقرأ المزيد

تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية 2024

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار أسعار الذهب الدولار الامريكي البنك المركزي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

حبس المتهم بالاستعراض بدراجته النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشروق

انتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه بمياه النيل بالقليوبية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

هيئة الدواء تحذر من مستحضرات مغشوشة فى السوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟