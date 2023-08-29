منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء (تحديث يومي)

ونستعرض آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال منتصف التعاملات استقر سعر اليورو الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

كان سعر اليورو قد ارتفع خلال الأيام الماضية مقابل العملات العالمية، ليواصل ‏التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار ‏الأمريكي، بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وتستمر العملة الأمريكية خسائرها بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.