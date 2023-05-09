منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية واستعرض البنك المركزي المصري آخر تحديث لمتوسط أسعار العملات ليبلغ سعر اليورو اليوم نحو 34.06 جنيه للشراء، 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

ينشر الدستور قائمة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري ليسجل نحو 33.90 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 في بنك القاهرة ليبلغ 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIb

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 داخل مصرف أبو ظبي خلال منتصف التعاملات نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.