الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار الذهب وسط تكهنات بعدم رفع سعر الفائدة على الدولار

الذهب
الذهب

سجل الذهب أعلى مستوياته في شهر تقريبا، الأربعاء، إذ عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1945.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1974.00 دولار.

انخفاض جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ2220 جنيهًا

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني.

وذكرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن الرهانات على أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 91 بالمئة، من 88.5 بالمئة قبل نشر البيانات، في حين زادت التوقعات بوقف رفع أسعار الفائدة في نوفمبر إلى ما يقرب من 59 بالمئة من 52 بالمئة في اليوم السابق.

ارتفاع الفضة

وارتفعت أسعار الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.78 دولار للأونصة لتحوم قرب أعلى مستوياتها في شهر.

وانخفض سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.07 دولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته التي سجلها في 19 يوليو.

كما انخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1226.08 دولار.

وكانت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي أظهرت تراجعا واضحا خلال أغسطس الجاري، وذلك بحسب نتائج المسح النهائي لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، والصادر عن جامعة ميتشجان، يوم الجمعة.

وأظهر المسح انخفاض القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 69.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات ثباته عند مستوى 71.2 نقطة في يوليو بعد ارتفاعه لأعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2021.

الذهب الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة سعر الذهب

مواد متعلقة

انخفاض جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ2220 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

الأكثر قراءة

22 يناير.. نظر طعن شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات

حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الحرارة.. وتؤكد: لن نتأثر بالظواهر الجوية في السعودية

كولر يتمسك بسوزا ويرفض البدائل.. وطبيب نمساوى يقرر مصير السولية

من وحي الشخصيات الكرتونية.. «همسة» مهندسة غيرت شكل غرف نوم الأطفال (صور)

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)