ارتفاع أسعار الذهب وسط تكهنات بعدم رفع سعر الفائدة على الدولار

سجل الذهب أعلى مستوياته في شهر تقريبا، الأربعاء، إذ عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1945.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1974.00 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني.

وذكرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن الرهانات على أن يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 91 بالمئة، من 88.5 بالمئة قبل نشر البيانات، في حين زادت التوقعات بوقف رفع أسعار الفائدة في نوفمبر إلى ما يقرب من 59 بالمئة من 52 بالمئة في اليوم السابق.

ارتفاع الفضة

وارتفعت أسعار الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.78 دولار للأونصة لتحوم قرب أعلى مستوياتها في شهر.

وانخفض سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.07 دولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته التي سجلها في 19 يوليو.

كما انخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1226.08 دولار.

وكانت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي أظهرت تراجعا واضحا خلال أغسطس الجاري، وذلك بحسب نتائج المسح النهائي لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، والصادر عن جامعة ميتشجان، يوم الجمعة.

وأظهر المسح انخفاض القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 69.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات ثباته عند مستوى 71.2 نقطة في يوليو بعد ارتفاعه لأعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2021.