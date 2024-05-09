الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بينها دولتان خليجيتان.. 5 دول تشارك في مناورات "عنقاء الأناضول - 2024" بتركيا

مناورات عنقاء الأناضول
مناورات عنقاء الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أن مناورات "عنقاء الأناضول الوطنية 2024" جارية بنجاح في ولاية قونية وسط البلاد.

ونشرت الوزارة في حسابها على منصة "إكس" مشاهد من مناورات "عنقاء الأناضول 2024" في قيادة قاعدة الطائرات الرئيسية الثالثة في ولاية قونية.

وذكرت أن المناورات تشارك فيها قوات من أذربيجان، وقطر، وبولندا، ورومانيا، والسعودية، وتركيا.

وأشارت الدفاع التركية إلى أن "عنقاء الأناضول الوطنية 2024 " ستتواصل لغاية 17 مايو الجاري.
 

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" بالضفة تحت حماية الاحتلال

عضو بالكنيست: إما صواريخ أمريكية دقيقة أو سنقوم بتدمير عشرات المباني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة