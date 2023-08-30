في ختام التعاملات.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يُسجل 2220 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، رغم من ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، بالتزامن مع صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي للربع الثاني وكذلك بيانات التوظيف الأولية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال فادي كامل، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم، إذ شهدت الأسواق موجة من التقلبات الطفيفة بين الارتفاع والانخفاض، حيث تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 بين مستوى 2220 و2210 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1937 دولار ،وارتفعت عند مستوى 1947 دولار مع قرب ختام التعاملات.

وأضاف "كامل " أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأمريكي بأن مؤشر القراءة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة قد سجل نموًا بنسبة 2.1% خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري، وهو أسوأ بكثير من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% فقط، وكانت القراءة السابقة لمؤشر النمو الاقتصادي الأمريكي قد سجلت ما يعادل 2.4% خلال الربع الأول من هذا العام.

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأنها تعطي صورة أوضح للاقتصاد الأمريكي خلال فترة ربع سنوية وبخاصة بعدما تضرر الاقتصاد الأمريكي بقوة من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبالتالي إذا جاءت بيانات المؤشر إيجابية وأعلى من توقعات الأسواق فإن ذلك يكون له تأثير إيجابي على الدولار، بينما إذا جاءت القراءة أقل من المتوقع، فإن ذلك يؤثر سلبيا على الدولار الأمريكي.

في حين سجل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قراءة سلبية أيضا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 2.0%، وهو أقل من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى تسجيل المؤشر نسبة 2.2%، كما أنها أقل من القراءة السابقة للربع الأول من العام الجاري والتي سجلت نحو 2.2%.