الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المواطن أولاً..

أسعار الأدوات المدرسية في منافذ مبادرة "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

استعدت  منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، لبدء الموسم الدراسي 2023 / 2024 من خلال طرح الأدوات المدرسية في كافة منافذها، وذلك لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحال التجارية، بسبب جشع التجار، ورغبتهم في جني الأموال بشكل أكبر.

كلنا واحد تستعد للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024

تأهب التجار لموسم العام الدراسي الجديد 2023 /2024، في منافذ كلنا واحد، إذ طرحوا المنتجات بخصم يصل لـ 30% على بعض المنتجات، وطرحوا المنتجات بتخفيض يصل لـ 30% على البيع بالجملة و25% على البيع قطاعي.

تعرف على أسعار الأدوات المدرسية في منافذ كلنا واحد 

  • بلغ سعر دستة الكراسات 50 جنيهًا.
  • دستة الكشاكيل "60 ورقة" بأسعار تبدأ من 60 جنيهًا لـ70 جنيهًا.
  • زجاجات المياه فتنوعت خاماتها وكانت أسعارها تبدأ من 20 جنيهًا لتصل إلى 45 جنيه.
  • تبدأ أسعار المقلمة من 10 جنيهات لتصل إلى 30 جنيهًا على حسب حجمها وأشكالها.
  • "اللانش بوكس" بدءا من 22 جنيهًا وحتى 50 جنيهًا.
  • جلاد الكشاكيل بـ 10 جنيهات.
  • دستة كشاكيل دبوس طويل 100 ورقة بـ 250 جنيهًا.
  • دستة كشاكيل دبوس طويل 80 ورقة بـ 210 جنيهات.
  • دستة الكشاكيل دبوس طويل 60 ورقة بـ 180 جنيهًا.
  • دستة الكشاكيل سلك 60 ورقة بـ 250 جنيهًا.
  • دستة الكشاكيل سلك 80 ورقة بـ 300 جنيه.
  • دستة الكشاكيل سلك 100 ورقة بـ 350 جنيهًا.
  • الممحاة تبدأ من 1 جنيه لتصل إلى 10 جنيهات على حسب الخامات.
  • البراية تبدأ من 1 جنيه لتصل إلى 5 جنيهات على حسب الخامات.
  • الكشكول الدبوس طويل 60 ورقة بـ 20 جنيهًا.
  • الكشكول سلك 60 ورقة بـ 25 جنيهًا.
  • الكشكول الدبوس طويل 80 ورقة بـ 22 جنيه ونصف.
لوزارة الداخلية الأدوات المدرسية التابعة لوزارة الداخلية العام الدراسي الجديد 2023 2024 البيع بالجملة المنتجات بتخفيض يصل لـ 30 أسعار الأدوات المدرسية في منافذ كلنا واحد كلنا واحد

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