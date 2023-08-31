أسعار الأدوات المدرسية في منافذ مبادرة "كلنا واحد"

المواطن أولاً..

استعدت منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، لبدء الموسم الدراسي 2023 / 2024 من خلال طرح الأدوات المدرسية في كافة منافذها، وذلك لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحال التجارية، بسبب جشع التجار، ورغبتهم في جني الأموال بشكل أكبر.

كلنا واحد تستعد للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024

تأهب التجار لموسم العام الدراسي الجديد 2023 /2024، في منافذ كلنا واحد، إذ طرحوا المنتجات بخصم يصل لـ 30% على بعض المنتجات، وطرحوا المنتجات بتخفيض يصل لـ 30% على البيع بالجملة و25% على البيع قطاعي.

تعرف على أسعار الأدوات المدرسية في منافذ كلنا واحد