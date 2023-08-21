الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تجار اللانش بوكس في الفجالة: الأسعار وصلت لـ150 جنيهًا (صور)

سوق الفجالة
سوق الفجالة

استعد تجار الأدوات المدرسية واللاونش بوكس، وزجاجات المياه البلاستيكية في سوق الفجالة بميدان رمسيس في القاهرة، لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 المقرر أن يكون السبت المقبل هو أول أيام الدراسة في المدارس الخاصة والحكومية والرسمية والرسمية للغات.

الأهالي في سوق الفجالة يبحثون عن أرخص لاونش بوكس

طرح عدد من تجار الأدوات المدرسية في سوق الفجالة كميات كبيرة من الأدوات المدرسية للمواطنين لتلبية احتياجات السوق، خاصة في ظل التوافد المتزايد من قبل أولياء الأمور على الأدوات المدرسية، لتجنب الشراء في ذروة ارتفاع الأسعار أو الشراء في ظل الإقبال الكبير ما يجعل الأهالي يشعرون بالضيق خلال عملية الشراء من التكدس.

في السياق، رصدت "الدستور" استعداد التجار وأصحاب المحال التجارية للمستلزمات المدرسية في سوق الفجالة في ميدان رمسيس التابع لمحافظة القاهرة، للوقوف على الأسعار المطروح بها اللاونش بوكس وزجاجات المياه البلاستيكية، إذ قال محمد إبراهيم تاجر أدوات مدرسية في سوق الفجالة في ميدان رمسيس في محافظة القاهرة إن الإقبال متوسط حتى الآن على الأدوات المدرسية من قبل المواطنين، لأن موسم الأدوات المدرسية لم يبدأ بعد، مؤكدًا أن المنتجات الآن مطروحة بأسعار العام الماضي".

أوضح عادل محمود، تاجر أدوات مدرسية في سوق الفجالة في ميدان رمسيس بالقاهرة، لـ" الدستور" أن أسعار اللاونش بوكس تبدأ من 60 جنيهًا لتصل إلى 150 جنيهًا، وذلك يحدد على حسب الخامة والسعة، معقبًا أن أغلب المواطنين يشترون اللاونش بوكس الذي يتراوح سعره ما بين 70-85 جنيه، لأنه سعته أكبر والبلاستيك الخاص به جيد".

فيما قال أحمد أشرف، تاجر أدوات مدرسية في سوق الفجالة في ميدان رمسيس في محافظة القاهرة، لـ" الدستور" إن زجاجات المياه الجديدة المصنوعة من السيلكون هي التي تلقى رواجًا أكبر من الزجاجات البلاستيكة العادية:"أسعار زجاجات المياه البلاستيكية تبدأ من 30 جنيه، وتصل لـ 120 جنيهًا، وزجاجات المياه المصنوعة من السيلكون يتراوح اسعارها ما بين 45 لـ150 جنيهًا".

سوق الفجالة

سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
سوق الفجالة
أعلنت وزارة التربية والتعليم احتياجات السوق التربية والتعليم والتعليم الفني بدء العام الدراسي الجديد بدء العام الدراسي الجديد 2023 لعام الدراسي الجديد محافظة القاهرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة التربية والتعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم

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