شراكة بين البنك الآسيوي للاستثمار و"الفرنسية للتنمية" من أجل التنمية المستدامة

وقع جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما.

ويعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية، تعزيز علاقة تعاونية طموحة لتحقيق أهداف مؤثرة ومشتركة في التنمية المستدامة والمرنة والشاملة. ومنذ أن وقع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية على خطاب النوايا في عام 2017، انخرطا في أنشطة مشتركة، بما في ذلك التمويل التعاوني للمشاريع في العديد من البلدان وفي الحركة المالية المشتركة، وبعد المراجعة المشتركة للمحفظة في يونيو 2021، تم إجراء حوار أكثر انتظامًا.

ويعد الهدف المشترك المتمثل في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة هوتوفر الأساس للبنك الآسيوي والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز علاقاتهما المؤسسية والتشغيلية.

وتعد مذكرة التفاهم علامة فارقة في التعاون المشترك لبناء شراكة مؤثرة في الوقت الذي تمر فيه التنمية المستدامة بمنعطف حرج وقال جين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "ستركز شراكتنا مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التطوير المشترك وتوسيع نطاق المبادرات المبتكرة المتعلقة بالمناخ والبنية التحتية المستدامة".

فرص مشتركة للتمويل المشترك الموازي أو المشترك

وتهدف الاتفاقيةإلى تسهيل البحث عن فرص مشتركة للتمويل المشترك الموازي أو المشترك في المناطق الجغرافية ذات الاهتمام المشترك للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في المجالات التالية:

بنية تحتية خضراء وقادرة على الصمود: مواصلة التبادل في مجالات الطاقة والنقل والإدارة المتكاملة للموارد المائية والتنمية الحضرية والبنية التحتية الرقمية.

تغير المناخ والطبيعة والتنوع البيولوجي: العمل معًا بشأن قضايا تغير المناخ العالمية والإقليمية (التكيف والتخفيف) وعلى الموضوعات المتعلقة بالطبيعة والتنوع البيولوجي.

البنية التحتية الاجتماعية: استكشاف التعاون في البنية التحتية للصحة والتغذية والتعليم.

استثمارات القطاع الخاص: تعزيز التعاون في تعبئة رأس المال الخاص وتنمية القطاع الخاص.

وفرنسا أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. الوكالة الفرنسية للتنمية وهي مؤسسة تمويل التنمية الفرنسية، وقد عملت لمدة 80 عامًا للتخفيف من حدة الفقر ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة المناخ والطبيعة في كل من البلدان النامية والناشئة.