السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شراكة بين البنك الآسيوي للاستثمار و"الفرنسية للتنمية" من أجل التنمية المستدامة

البنك الاسيوى
البنك الاسيوى

وقع جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما.

ويعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية، تعزيز علاقة تعاونية طموحة لتحقيق أهداف مؤثرة ومشتركة في التنمية المستدامة والمرنة والشاملة. ومنذ أن وقع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية على خطاب النوايا في عام 2017، انخرطا في أنشطة مشتركة، بما في ذلك التمويل التعاوني للمشاريع في العديد من البلدان وفي الحركة المالية المشتركة، وبعد المراجعة المشتركة للمحفظة في يونيو 2021، تم إجراء حوار أكثر انتظامًا. 

ويعد الهدف المشترك المتمثل في تعبئة الموارد من أجل التنمية المستدامة هوتوفر الأساس للبنك الآسيوي والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز علاقاتهما المؤسسية والتشغيلية.

وتعد مذكرة التفاهم علامة فارقة في التعاون المشترك لبناء شراكة مؤثرة في الوقت الذي تمر فيه التنمية المستدامة بمنعطف حرج وقال جين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "ستركز شراكتنا مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التطوير المشترك وتوسيع نطاق المبادرات المبتكرة المتعلقة بالمناخ والبنية التحتية المستدامة".

 

وزير المالية: مصر ستتحدث بصوت إفريقيا خلال اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار

 فرص مشتركة للتمويل المشترك الموازي أو المشترك

وتهدف الاتفاقيةإلى تسهيل البحث عن فرص مشتركة للتمويل المشترك الموازي أو المشترك في المناطق الجغرافية ذات الاهتمام المشترك للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في المجالات التالية:

بنية تحتية خضراء وقادرة على الصمود: مواصلة التبادل في مجالات الطاقة والنقل والإدارة المتكاملة للموارد المائية والتنمية الحضرية والبنية التحتية الرقمية.

تغير المناخ والطبيعة والتنوع البيولوجي: العمل معًا بشأن قضايا تغير المناخ العالمية والإقليمية (التكيف والتخفيف) وعلى الموضوعات المتعلقة بالطبيعة والتنوع البيولوجي.

البنية التحتية الاجتماعية: استكشاف التعاون في البنية التحتية للصحة والتغذية والتعليم.

استثمارات القطاع الخاص: تعزيز التعاون في تعبئة رأس المال الخاص وتنمية القطاع الخاص.

وفرنسا أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. الوكالة الفرنسية للتنمية وهي مؤسسة تمويل التنمية الفرنسية، وقد عملت لمدة 80 عامًا للتخفيف من حدة الفقر ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة المناخ والطبيعة في كل من البلدان النامية والناشئة.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لوكالة الفرنسية للتنمية AFD التنمية المستدامة الطاقة والنقل والإدارة المتكاملة التغذية والتعليم المناخ والطبيعة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"ورم أمريكا الخبيث".. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب وتدعو الجمهوريين للتخلى عنه

"بسبب غيرة العمل".. عامل يقتل زميله بآلة حادة والنيابة تحيله لـ"الجنايات"

لمنع رحيله مجانًا.. الأهلى يوافق على طلب لوهافر الفرنسى بشأن لاعبه الشاب

"العميل صفر" لـ أكرم حسنى يتصدر قائمة إيرادات السينما أمس الجمعة

انتظام حركة المرور بالمحاور والشوارع الرئيسية فى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة