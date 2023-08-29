الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يسعى المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، واستقرت أسعار الريال السعودي مقابل سعر الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم بكافة البنوك العاملة بمصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8- 2023 في البنوك المصرية:

واستقرت أسعار الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند مبلغ 8.24 جنيه للبيع، وقيمة 8.22 جنيه للشراء، وفي بنك المصرف المتحد عند مبلغ 8.25 جنيه للبيع، وقيمة 7.95 جنيه للشراء.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنوك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

وحقق سعر الريال مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 8.23 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بنك أبو ظبي التجاري

وكما ثبتت أسعار الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري على استقراره عند 8.26 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي ببنك كريدي اجريكول اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 8.25 جنيه للبيع، و 8.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ثباتًا عند 8.26 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

وثبت سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.26 جنيه للبيع، و8.24 جنيه للشراء.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بنك فيصل الإسلامي

وحقق الريال السعودي على سعره في بنك فيصل الإسلامي نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في بنك قناة السويس

وشهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

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