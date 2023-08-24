الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: انضمامنا لـ"بريكس" جاء بفضل جهود القيادة السياسية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تجمع "بريكس" يسمح بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، وبالتالي لن يكون هناك سيطرة لعملة دولة محددة، وسيكون هناك فرصة للتبادل التجاري بين الدول من خلال العملات المحلية.

سنركز على مشروعات مشتركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع

وأضاف خلال لقائه على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على عملية الشراكة بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" في مشروعات تنمية صناعية وزراعية، وتكون مشروعات مشتركة تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

وتابع: "كل رؤساء العالم بيتكلموا على تحديات ومشاكل بتواجهها دولهم، وأنهم في حاجة لمساندة هذا التجمع".

 

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بريكس القاهرة الإخبارية السلع الأساسية

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