أستاذ اقتصاد: كلمة رئيس الوزراء بقمة البريكس عكست تنامي الاقتصاد المحلي

قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تحالف البريكس هو تجمع يهدف إلى تكوين تكتل اقتصادي عالمي للدفاع عن مصالح الدول النامية.

التنمية الاقتصادية

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي، خلال لقائها ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن النظام الاقتصادي العالمي يتكون من ثلاث نظم معروفة والتي تتمثل في نظام تجاري، نقدي، ومالي.

وأضافت أن المؤسسات الدولية المسيطرة على النظم الاقتصادية العالمية تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجحت الصين مؤخراً في السيطرة على النظام التجاري كونها من أكبر اقتصاديات العالم.

البريكس

وتابعت:" بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا شهد العالم إعادة هيكلة للعولمة بشكل كامل ومتكامل، حيث هناك عملية استقطاب عنيفة واضحة وجلية، لذا تواجه الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها تجمع البريكس والذي ترأسه الصين وروسيا"

واستطردت: "كلمة الدكتور مصطفى مدبولي في البريكس عكست مظاهر التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، وكافة التحديات التي واجهتها مصر مع النظام العالمي الحالي الذي يؤدي إلى تراكم الديون في الدول النامية".