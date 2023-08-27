سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

يهتم قطاع كبير بالبحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية لرصد استقرار العملة السعودية في معاملات التحويل بين المصريين العاملين في المملكة الشقيقة وذويهم في مصر.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نرصد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.2211 جنيه للشراء

8.2476 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري



دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.4670 جنيه للشراء

33.5838 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.1265 جنيه للشراء

39.2610 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.0441 جنيه للشراء

35.1575 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.2018 جنيه للشراء

21.2695 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.9847 جنيه للشراء

100.3978 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3957 جنيه للشراء

8.4242 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2373 جنيه للشراء

4.2517 جنيه للبيع