الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يهتم قطاع كبير بالبحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية لرصد استقرار العملة السعودية في معاملات التحويل بين المصريين العاملين في المملكة الشقيقة وذويهم في مصر.


سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نرصد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.


سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.2211 جنيه للشراء 
8.2476 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع


سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
 8.25 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري


دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

يورو
33.4670 جنيه للشراء 
33.5838 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى 
39.1265 جنيه للشراء 
39.2610 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 
35.0441 جنيه للشراء 
35.1575 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
21.2018 جنيه للشراء 
21.2695 جنيه للبيع

دينار كويتى
99.9847 جنيه للشراء 
100.3978 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3957 جنيه للشراء 
8.4242 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.2373 جنيه للشراء 
4.2517 جنيه للبيع

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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 26-8-2023

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