سعر الريال السعودى اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية
يهتم قطاع كبير بالبحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية لرصد استقرار العملة السعودية في معاملات التحويل بين المصريين العاملين في المملكة الشقيقة وذويهم في مصر.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنوك المصرية
في هذا التقرير نرصد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وأسعار العملات الأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.2211 جنيه للشراء
8.2476 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.4670 جنيه للشراء
33.5838 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.1265 جنيه للشراء
39.2610 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.0441 جنيه للشراء
35.1575 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.2018 جنيه للشراء
21.2695 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.9847 جنيه للشراء
100.3978 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3957 جنيه للشراء
8.4242 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2373 جنيه للشراء
4.2517 جنيه للبيع