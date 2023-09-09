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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 9-9-2023 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-9-2023 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، والتي تشهد استقرارًا ملحوظا عقب عدة ارتفاعات متتالية بفعل عدم استقرار سعر الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تذبذب الدولار بسبب صدور بيانات إيجابية في قطاع الخدمات الأمريكية في الآونة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-9-2023 في محلات الصاغة


تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-9-2023 في محلات الصاغة حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 مستوى 2210 جنيها، فيما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1921 دولارًا.


وكان قد ارتفعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية بقيمة 5 جنيهات، فيما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 10 دولارات حيث كانت عند مستوى 1927 دولارًا وانخفضت إلى مستوى 1917 دولارًا.


سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2537.25 جنيه.
الشراء 2520 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2325.75 جنيه.
الشراء 2310 جنيهات.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2220 جنيها.
الشراء 2205 جنيهات.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1902.75 جنيه.
الشراء 1890 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1480 جنيها.
الشراء 1470 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1268.5 جنيه.
الشراء 1260 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 951 جنيها.
الشراء 945 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17760 جنيها.
الشراء 17640 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1921$.
الشراء 1920$.
بمعدل هبوط وصل إلى 7 نقاط.

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