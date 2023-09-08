ضبط 23 تاجرًا للتلاعب في أسعار السجائر بمراكز الغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط محاولات 23 تاجرًا للتلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في مراكز المحافظة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية ناجحة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

رصد 23 تاجرا يبيعون السجائر بزيادة ما بين 100 و200 جنيه في القاروصة

وخلال الحملة تم رصد 23 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمبالغ تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة، وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مديرية تمويت الغربية، لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة وفقًا للتسعيرة الرسمية.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم ، على أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، وأشار إلى أن هذه الحملات ستستمر لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.

وأضاف "أبو هاشم"، أن هذه الجهود الرقابية والإجراءات القانونية المتخذة تعد نموذجًا قويًا للتصدي للممارسات غير القانونية في السوق، وتعزز الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء، وتضمن حقوق المستهلكين ورفاهيتهم.

كانت المديرية قد تمكنت حملة سابقة أجريت في محافظة الغربية، تم ضبط 55 تاجرًا سجائر جملة وقطاعي يقومون ببيع السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.