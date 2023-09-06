الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 26 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار مرتفعة في الغربية

سجائر
سجائر

تمكنت  مديرية التموين بالغربية، من ضبط 26 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في مراكز المحافظة، بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية ناجحة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في جميع مراكز ومدن المحافظة. 

وخلال الحملة، تم رصد 26 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية. تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطات لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة وفقًا للتسعيرة الرسمية.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ستستمر لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي حالات ارتفاع في الأسعار أو مخالفات أخرى تتعلق بحقوق المستهلك.

وأضاف أبو هاشم، أن هذه الحملة الرقابية والإجراءات القانونية المتخذة نموذجًا قويًا للتصدي للممارسات غير القانونية في السوق، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء ، وضمان حقوق المستهلكين ورفاهيتهم.

وفي حملة سابقة، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 65 تاجر سجائر جملة وقطاعى، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية ، حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 65 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

ضبط 26 تاجر ا يقومون ببيع السجائر بأسعار مرتفعة في محافظة الغربية مديريه التموين بالغربيه وكيل وزاره التموين بالغربيه تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات الرقابية والإجراءات القانونية

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