الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تاجر يتلاعب بالسلع التموينية في المحلة الكبرى

تموين الغربية
تموين الغربية

نجحت حملة مشتركة من مديرية التموين بالغربية ، بالتعاون مع الجهات المعنية، في ضبط تاجر تمويني بـ مركز المحلة الكبرى بتهمة تصرفه غير القانوني في سلع تموينية بقيمة تقدر بحوالي 29 ألف جنيه، حيث قام ببيعها في السوق السوداء.

ووفقًا لتقرير ورد للمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فقد تم تكليف حازم أحمد، مدير إدارة تموين مركز المحلة الكبري، بتشكيل حملة تفتيشية استهدفت عددًا من التجار التموينيين في مركز ومدينة المحلة الكبرى. 

وتمكنت الحملة من ضبط التاجر التمويني وهو يتلاعب بسلع تموينية قيمتها 19 ألف جنيه، ويقوم ببيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم أخطار النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود مديرية التموين بالغربية لمكافحة التجاوزات والتصرف غير القانوني في السلع التموينية، وضمان توفيرها للمواطنين بأسعار معقولة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على استقامة نظام التموين ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار.

 وتؤكد المديرية على التزامها بمواصلة تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة للحد من أي ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان توفير سلع التموين الأساسية بأسعار منافسة عادلة في السوق المحلي، وتؤكد المديرية على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو احتكار للسلع التموينية، حيث يمكنهم الاتصال بالجهات المعنية للإبلاغ عن أي شبهة قد تحدث. مع ضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على التجار التموينيين في المنطقة، وتحذر من أن أي مخالفة ستلقى عقوبات رادعة تشمل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أبو هاشم، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مديرية تموين الغربية، للحد من التجاوزات في قطاع التموين وضبط الأسواق لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة ومنافسة ، مؤكدًا إستمرار الجهود المبذولة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار السوق وحقوق المستهلكين.

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