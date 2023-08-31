الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط عدة مخالفات في مركز المحلة الكبرى بحملة تموينية

تموين الغربية
تموين الغربية

شكلت مديرية تموين الغربية، حملة تموينية في دائرة مركز المحلة الكبرى، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة، وعضوية السعودي عبدالحميد ووليد بدر، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت جهود التفتيش عن ضبط عدة مخالفات، حيث تم ضبط 3200 علبة منتج روابي مسلي صناعي مجهولة المصدر داخل إحدى مصانع تعبئة المواد الغذائية. 

كما تم ضبط 1000 لتر من الخل الغذائي بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وضبط 100 علبة جبنة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل إحدى مصانع الجبن.

تم أيضًا تحرير محضر جنحة ضد تاجر تمويني للاستيلاء على سلع تموينية مدعمة للبيع في السوق السوداء بهدف تحقيق ربح غير مشروع بقيمة 3000 جنيه. 

وتم تحرير 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وجاري المتابعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحملة التموينية، تعكس  التزام الجهات المعنية في مصر بمكافحة التجارة غير الشرعية وحماية المستهلكين، مؤكدًا استمرار هذه الحملات للحفاظ على جودة المواد الغذائية وضمان توافرها بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.

وعلى صعيد مواز، تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من تنفيذ حملة تموينية ناجحة في مركز طنطا، أسفرت عن ضبط صيدلية بيطرية غير مرخصة تقوم ببيع أدوية غير صالحة للاستخدام. 

أثناء التفتيش، تم ضبط المحلات وتوثيق العديد من المخالفات، فتم ضبط 73 عبوة منتهية الصلاحية لأدوية بيطرية، حسب تواريخ الانتهاء المدونة عليها، وذلك داخل صيدلية لبيع الأدوية البيطرية لا تحمل أي ترخيص بمزاولة المهنة.

كما تم تحرير محضر بحق صاحب المحل لرفضه البيع، وضبط 13 علبة سجائر، وهي الكمية الموجودة في المحل أثناء الضبط.

كما تم تحرير عدد من المحاضر الأخرى بحق صاحب محل لبيع السجائر بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية للمنتجات. 

تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
حملة تموينية تضبط عدة مخالفات في مركز المحلة الكبرى سلع تموينية مدعمة بيع بأزيد من السعر الرسمي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية الإدارة العامة لشرطة التموين المحلة الكبري لعرض على النيابة العامة

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