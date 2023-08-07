وكيل "تعليم الغربية" يشيد بهيئة الإشراف والتدريب

أشاد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بإدارة التدريب والموهوبين وإدارة المشاركة المجتمعية والمشرفين على تنفيذ "برنامج أساسيات الكهرباء العملية.. طريقك إلى تصميم وبرمجة الروبوت"، والذي يتم بقاعة التنمية المهنية بطنطا لطلاب المرحلة الإعدادية، بمعدل يومان أسبوعياً ولمدة شهر.

وقدم وكيل الوزارة الشكر إلى القائمين على البرنامج التدريبي تصميم وبرمجة الروبوت، والذي يتم داخل قاعة التنمية المهنية بطنطا، متمنياً تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج لجميع الطلاب.

فى السياق، أكد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور د.أحمد عطا نائب المحافظ، الاستاذة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتورة ريهام غنيم مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية لمناقشة مستجدات الأعمال في مشروعات محطة انتاج البيض بكفر الشيخ سليم، تطوير عمارات الاوقاف بالعجيزي بالإضافة إلي مناقشة خطة الرصف للعام الحالي.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الآليات والإجراءات التي تم تنفيذها لاستغلال الأصول المملوكة للمحافظة وغير المستغلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية.

أوضح المحافظ أن المشروعات الخدمية التنموية الجاري تنفيذها ستقدم خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.