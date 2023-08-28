محافظ الغربية يُناقش مشروع تطوير المناطق الأثرية المحيطة بالسيد البدوي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور مدحت مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له لمناقشة أعمال التطوير والتي سينفذها الجهاز، وتشمل تطوير المنطقة المتبقية المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين، كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية لتطوير محيط مساكن الأوقاف بالعجيزى.

رحمي: مشروعات في جميع المجالات تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمحافظة

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تشهد في الجمهورية الجديدة انشاء العديد من المشروعات في جميع المجالات استهدفت إعادة وجه المحافظة الحضاري وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين.

مشيرًا إلى حرص المحافظة على استكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت المحافظة بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية فى عام 2021، وجارى استكمال أعمال تطوير باقى ج بالتعاون مع الجهاز

المسجد والمنطقة المحيطة به هو أهم معلم أثرى وسياحى فى المحافظة

وأكد محافظ الغربية أن يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به هو أهم معلم أثرى وسياحى فى المحافظة مؤكدا ان تطوير المناطق الاثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة

وعقب الاجتماع قام الحضور بجولة تفقدية لعدد من الأماكن التي ستقوم المحافظة بتطويرها، بالتنسيق مع الجهاز