السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير فى طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني.

رصف طريق قناة طنطا

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال رصف طريق قناة طنطا الملاحي، بداية من كوبري هيلانه وحتى كوبري شنودة، بالإضافة إلى تفقد أرض المجزر القديم تمهيدا للاستفادة منها.

وتابع رحمي جولته بتفقد مشروع تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وطلاء واجهات عدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والترميم الجارية بمسجد المنشاوي، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثانٍ طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وحسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا.

مشروعات الرصف والتطوير فى المحلة

وفي وقتٍ سابق، تابع محافظ الغربية مشروعات الرصف والتطوير بمركزيّ المحلة الكبرى وكفرالزيات، في إطار حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تسهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتابع المحافظ في المحلة الكبرى استكمال أعمال رصف وتطوير شارع طلعت حرب المؤدي إلى النفق السفلي، حيث تم رصف الشارع بداية من بوابات شركة مصر للغزل والنسيج إلى أمام النادي الاجتماعي لشركة مصر للغزل والنسيج، بالإضافة إلى استمرار تركيب البلاط البازلتي لأرضية النفق السفلي.

كما تابع في كفرالزيات تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفرالزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مشروعات الرصف والتطوير في طنطا رصف طريق قناة طنطا الملاحي أرض المجزر القديم منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي وطلاء واجهات عدد ٣٦ عمارة يقطنها التطوير والترميم الجارية بمسجد المنشاوي

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