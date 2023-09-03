ضبط 3.7 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من ضبط أصحاب 6 مخابز في مدن بطنطا وزفتي والسنطة، حيث تم مصادرة 75 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم وتم تحويل أصحاب المخابز للنيابة العامة، للتحقيق معهم في تهمة الاستيلاء غير المشروع على هذه الكميات وتصرفهم فيها بالبيع في السوق السوداء.

ووفقًا لتقرير تلقته مديرية التموين، نفذت فرق الرقابة التموينية حملة مكثفة للرقابة والتفتيش على المخابز في مختلف مراكز المحافظة.

وبعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخابز ومراجعة شاشة جرد الأرصدة، تبين أن أصحاب هذه المخابز استولوا على 75 جوالًا من الدقيق المدعم، يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام، كانت مخصصة لهم ضمن الحصص المحددة.

تم الكشف عن أن هؤلاء الأصحاب قاموا بتصرف غير قانوني في الدقيق المدعم ببيعه في السوق السوداء، والتحقيقات الأولية أشارت إلى تحقيقهم أرباحًا غير مشروعة من هذه العملية.

وتم تحرير محاضر بالوقائع بناءً على الأدلة والشهود، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجري التحقيق معهم للكشف عن تفاصيل إضافية وتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في هذه المخالفات التي تضر السوق المصري للجهات المسؤولة.

تأتي الحملة ضمن جهود مكافحة الفساد وضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتؤكد المديرية على استمرار جهودها في مواجهة أي ممارسات غير قانونية تؤثر على استقرار السوق وتؤدي إلى إرباك الأسعار وتهديد حقوق المستهلكين.