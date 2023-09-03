ضبط 16 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من التسعيرة فى الغربية

نجحت مديرية التموين في الغربية، في إحباط محاولات غير مشروعة لـزيادة أسعار السجائر فوق التسعيرة الرسمية، من عدة تجار على مستوى المحافظة بالمخالفة للقانون.

وقاد الحملة المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين في محافظة الغربية، حيث قام فريق من مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بدخول وتفتيش عدد من المحلات التي تزاول نشاط ببيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتمت ملاحظة تصرفات غير قانونية لـ 16 تاجرًا حيث قاموا ببيع السجائر بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المحددة لها.

ورصدت اللجان زيادة في أسعار بيع السجائر تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة، مما يعد انتهاكًا للقوانين والتعليمات المنظمة لقطاع التموين.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، حيث تم توثيق التجاوزات التي ارتكبوها وتحديد الزيادات غير المشروعة في أسعار السجائر، وتم إخطار النيابات العامة المختصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة القضية.