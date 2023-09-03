الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية موسعة لجميع الأجهزة التنفيذية في الغربية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الخدمات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق، ويأتي ذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع للتأكد من توافرها وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

وتابع رحمي استمرار تفعيل دور للجان بمركز ومدينة المحلة الكبرى تحت إشراف اللواء عمرو محمد فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى

 حيث تم عمل حملات تفتيشية موسعة بقرى محلة أبوعلي وصفط تراب، بمشاركة الإدارة الصحية والتموين وإدارة الطب البيطرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء

تمكنت الحملة من رصد عدد من المخالفات داخل قرى محلة أبوعلى وصفط تراب، وأسفرت عن تحرير عدد 11 محضر شهادة صحية و 3 محاضر نظافة ومحضر غلق

كما تم تحرير عدد 21 محضر متنوع داخل الأفران من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن، وتحرير محضر بعدم وجود لوحة وعدم إعلان أسعار بالمحال التجارية.

تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة كبده فاسدة ومصنعات لحوم دون بيانات

كما شهد مركز ومدينة المحلة رصد عدد من المخالفات بمحلات جزارة وتم تحرير عدد 3 محاضر (ذبح خارج السلخانة، كبده فاسدة ومصنعات لحوم دون بيانات)، كما تم إعدام 7 عبوات فول مدمس و3 عبوات صلصة و7 عبوات كبده و2 لبن جهينة وعبوات عصير و9 كيس سناكس، بالإضافة إلى إعدام 2 كيلو و 600 جرام كبده فاسدة وتم سحب عينات، وتحرير عدد 8 كيلوات و400 جرام مصنعات لحوم دون بيانات، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر الفورية الخاصة بالإشغالات والنظافة والبيئة وتحرير عقود نظافة بإجمالي 48 محضر.

كما تابع محافظ الغربية قيام لجنة مراقبة الأسعار تحت إشراف  ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، حيث تم عمل حملة مكبرة على المحلات التجارية وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين

 قامت اليوم لجنة مراقبة ومتابعة ضبط الأسعار بالأسواق والتأكد من جودة المنتج، صلاحيتها وتوافر السلع الغذائية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري إلي جانب الرصد الميداني ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون حيال المخالفين.

محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي رئيس مجلس الوزراء

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