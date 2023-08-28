الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات التمكين الاقتصادى لتسليم مشروعات صغيرة وأكشاك للمستحقين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات التمكين الاقتصادي لمؤسسة حياة كريمة وبالتعاون مع جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني، لتوزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة وأكشاك للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد عادل مطر رئيس قطاع المساعدات بمؤسسة حياة كريمة، العقيد مينا سامي رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمد جمال مدير إقليم الدلتا بمؤسسة حياة كريمة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مكتب حياة كريمة بالغربية، جمعية الأورمان بالغربية بديوان عام محافظة الغربية.

محافظ الغربية يسلم 71 قرضًا حسنًا لصالح المشروعات متناهية الصغر

وخلال الفعالية، سلم المحافظ 71 قرضًا حسنًا لصالح المشروعات متناهية الصغر، قيمة القرض الواحد ثلاثون ألف جنيه، كما تم تسليم 22 مشروع كشك تكلفة الواحد أربعون ألف جنيه.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري مستمرة في تنفيذ فعالياتها وأنشطتها داخل قرى المرحلة الأولى والثانية من أجل توفير الخدمات والبرامج التوعوية والتنموية ضمن خطة المبادرة لتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديًا.

وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بقرى الريف.

وعلى هامش الاحتفال، استمع المحافظ لشكاوى وطلبات المواطنين، موجهًا بحلها على الفور.

محافظ الغربية حياة كريمه التحالف الوطني الغربية المشروعات الصغيرة التضامن الاجتماعي

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