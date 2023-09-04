الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 16 تاجراً يبيعون السجائر بأعلى من التسعيرة الرسمية فى الغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 16 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في مركزي زفتي وكفر الزيات بدائرة المحافظة، بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

 

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في جميع مركزي ومدينتي زفتى والمحلة الكبري. 

 

وخلال الحملة، تم رصد 16 تاجرًا يقومون بـبيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

 

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية. 

 

و تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطات لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة وفقًا للتسعيرة الرسمية.

 

وأكد المهندس محمد أبوهاشم أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ستستمر لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين. 

 

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي حالات ارتفاع في الأسعار أو مخالفات أخرى تتعلق بحقوق المستهلك.

 

يأمل الجميع أن تكون هذه الحملة الرقابية والإجراءات القانونية المتخذة نموذجًا قويًا للتصدي للممارسات غير القانونية في السوق، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء، وضمان حقوق المستهلكين ورفاهيتهم.

 

وفي وقت سابق، نجحت مديرية التموين في الغربية في إحباط محاولات غير مشروعة لـزيادة أسعار السجائر فوق التسعيرة الرسمية، من عدة تجار على مستوى المحافظة بالمخالفة للقانون.

مديرية التموين بمحافظة الغربية وكيل وزاره التموين بالغربيه بيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين الإبلاغ عن أي حالات ارتفاع في الأسعار

مواد متعلقة

زراعة 120 شجرة مثمرة بعددٍ من قرى زفتى بالغربية

ضبط 3.7 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات صلبة في كفر الزيات بالغربية

ضبط 16 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من التسعيرة فى الغربية

حملة تموينية على بندر المحلة الكبرى تُسفر عن عدة مخالفات

بمناسبة المولد النبوى.. تشديد الرقابة على أسواق الحلوى بالغربية

محافظ الغربية يشهد فعاليات الحوار الوطنى حول دور الجمعيات الأهلية فى القضية السكانية

إطلاق مبادرة "اتعلم اتأسس" لدعم طلاب الإعدادية الضعاف والراسبين بالغربية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد الأربعاء المقبل وذروة الارتفاع الجمعة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

داليا البحيري تكشف سر نجاح فيلمها الأخير "أولاد حريم كريم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب