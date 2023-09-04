ضبط 16 تاجراً يبيعون السجائر بأعلى من التسعيرة الرسمية فى الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 16 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في مركزي زفتي وكفر الزيات بدائرة المحافظة، بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في جميع مركزي ومدينتي زفتى والمحلة الكبري.

وخلال الحملة، تم رصد 16 تاجرًا يقومون بـبيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية.

و تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطات لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة وفقًا للتسعيرة الرسمية.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ستستمر لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي حالات ارتفاع في الأسعار أو مخالفات أخرى تتعلق بحقوق المستهلك.

يأمل الجميع أن تكون هذه الحملة الرقابية والإجراءات القانونية المتخذة نموذجًا قويًا للتصدي للممارسات غير القانونية في السوق، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء، وضمان حقوق المستهلكين ورفاهيتهم.

وفي وقت سابق، نجحت مديرية التموين في الغربية في إحباط محاولات غير مشروعة لـزيادة أسعار السجائر فوق التسعيرة الرسمية، من عدة تجار على مستوى المحافظة بالمخالفة للقانون.