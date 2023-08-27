الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديرية التموين بالغربية تضبط 15 تاجرًا يبيعون السجائر بأسعار مبالغ فيها

سجائر
سجائر

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، في ضبط 15 تاجرًا للسجائر في مراكز المحافظة، يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمقدار 100 إلى 200 جنيه في القاروصة الواحدة.

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية لتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مراكز ومدن المحافظة. 

وتم رصد 15 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بزيادة تتراوح بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة.

وقد تم رصد عمليات غير قانونية للتجار حيث تم تحديد 15 تاجرًا يقومون برفع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه، متجاوزين بذلك التسعيرة الرسمية المحددة. وتشير التحقيقات إلى أن الزيادة في الأسعار تتراوح بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة، ما يعد انتهاكًا للقوانين واستغلالًا غير مشروع للمستهلكين.

تعمل الجهات المعنية في المحافظة بالتعاون مع النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء التجار، حيث يتعرضون للمسائلة القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مديرية التموين للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين. وتهيب المديرية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بأسعار السلع الأساسية والمنتجات التموينية، لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون في هذا الصدد.

ببيع السجائر انتهاك ا للقوانين واستغلال استمرار جهود مكافحة الغش التجاري بأسعار أعلى من التسعيرة أسعار تفوق التسعيرة الرسمية رصد عمليات غير قانونية للتجار

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