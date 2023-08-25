الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق مدعم لبيعه بسوق زفتى السوداء

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز زفتي، استولى على 26 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، تقريراً يفيد بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التموينية في مركز زفتي من ضبط صاحب مخبز يقوم بالاستيلاء على 26 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص له، وذلك بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز ومطابقته مع شاشة جرد الأرصدة، وقد تم تحويل هذه الكمية من الدقيق المدعم للتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، محققًا أرباحًا غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ومن جهته أعرب المهندس محمد أبوهاشم، عن استنكاره الشديد لهذه الأفعال غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين وتعرض الأسر المستورة للخطر، مشيرًا إلى أن وزارة التموين لن تتهاون في مكافحة التلاعب والاحتكار وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة للرقابة التموينية في محافظة الغربية لضبط المخالفات وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

كما تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز ببسيون، استولى على 13 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز بسيون، من ضبط صاحب مخبز استولى على 13 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط صاحب مخبز زفتي ا إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز المهندس محمد أبوهاشم مديرية التموين بمحافظة الغربية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية

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