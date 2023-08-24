ضبط بقالة استولت على سلع تموينية وعدة مخالفات في حملة مكبرة بطنطا

شكلت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، في دائرة مركز ومدينة طنطا، حيث تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعي وسط وغرب الدلتا.

وأسفرت عمليات التفتيش التي جرت خلال الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة، حيث تم ضبط بقالة تموينية في إحدى قرى مركز طنطا، بتهمة الاستيلاء على سلع تموينية وحصص بقيمة مالية قدرها 18,180 جنيهًا.

وتشمل المضبوطات كمية تقدر بـ600 زجاجة زيت تمويني سعة 800 مل، حيث تم استخدام تلك الكمية للاستيلاء على أموال الدعم دون توجيهها للمستحقين.

وتم أيضًا ضبط محطة لتموين السيارات، حيث قام المسؤول عن المحطة بالتلاعب في كميات كبيرة من المواد البترولية، حيث تم تصرفه في كمية تقدر بـ 1500 لتر من بنزين 95 وبنزين 92 وبنزين 80 وسولار، تم إجراء عمليات المحاسبة الدفترية والرقمية للمبيعات والرصيد الفعلي الموجود في خزانات المحطة للتأكد من تلك المخالفات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم رصد ثلاث محاولات لشراء سجائر، حيث تمت مصادرة كمية تقدر بـ 95 علبة سجائر من مختلف أنواعها، مثل سجائر كيلوباترا، تم التحفظ على المضبوطات لحين انتهاء التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتم تقديم المتورطين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع محافظ الغربية تحت إشراف محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات المحلية في محافظة الغربية للحد من التلاعب بالأسعار وتقديم الحماية للمستهلكين. يعد ضبط التجار المخالفين في مجال بيع السجائر بأسعار مبالغ فيها خطوة مهمة لضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة ومنصفة للجميع.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود الرقابية والتفتيشية المكثفة من قبل مديرية التموين في الغربية للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الممارسات غير القانونية في سوق السجائر وغيرها من المنتجات الأساسية.