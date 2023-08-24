ضبط 54 طنًا و137 كيلو منتجات غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، من تنفيذ حملة ناجحة للقضاء على بؤر الأغذية الفاسدة والمغشوشة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المخالفة، وفقًا للتقارير، تم ضبط 54 طنًا و137 كيلو منتجات غذائية مغشوشة، بالإضافة إلى 63 ألف و406 عبوات منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعليمات الرقابة الإدارية، بالتعاون مع طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية.

ضبط منتجات غذائية فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 ألفًا و137 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشمل هذه المنتجات اللحوم وزيت الزيتون والملح والزنجبيل والشطة.

كما تم ضبط 60 ألف عبوة منتجات سناكس ومقرمشات وشيبسي للأطفال منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 3406 عبوة مشروبات غازية وعصائر منتهية الصلاحية والتي كانت معروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور.

وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

سلامة المستهلكين

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المهمة الأساسية للهيئة هي تعزيز الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها خلال عملية تداول الغذاء، بدءًا من شرائه وحتى تناوله، بالطرق الصحيحة.

تأكيدًا على التزامها بضمان سلامة المستهلكين، تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق والمنتجات الغذائية المتداولة بها، بهدمنع تداول المنتجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

تعكس هذه الحملة التزام الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بضمان جودة وسلامة الغذاء المتاح في الأسواق.

وتأتي هذه الجهود في سبيل حماية صحة وسلامة المستهلكين والحد من المخاطر الناجمة عن تناول المنتجات الغذائية غير الصالحة.